Nuova sciagura stradale nel Ravennate dove nel tardo pomeriggio di domenica 22 giugno 2025 lungo via Dismano è morto un motociclista di 37 anni, Luca Cuscianna, deceduto in seguito all’urto tra la sua Yamaha e la parte posteriore di una Audi A1, condotta da una donna di 60 anni. Soccorso in fin di vita per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto per i rilievi la Polizia locale.