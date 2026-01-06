Tragedia a Lugo, madre e figlio trovati morti in casa dopo giorni

LUGO - Madre e figlio sono stati trovati senza vita nella serata di ieri, lunedì 5 gennaio, all’interno di un’abitazione di Lugo, in via del Risorgimento 123. I due corpi giacevano sul pavimento, ciascuno nella propria camera da letto. A dare l’allarme è stato un parente che non aveva più notizie di loro da quasi un mese: l’ultima visita risaliva infatti all’8 dicembre. Dopo ripetuti e vani tentativi di contatto, l’uomo si è recato direttamente all’abitazione e, non ricevendo risposta, ha chiamato vigili del fuoco e forze dell’ordine.

Una volta aperta la porta, gli inquirenti hanno scoperto i due cadaveri. Quello del figlio, un uomo di 61 anni con problemi di salute, era in uno stato di decomposizione più avanzato. Non sono stati rilevati segni di violenza e la porta risultava chiusa dall’interno: secondo le prime ipotesi investigative, l’uomo sarebbe stato colto da un malore, mentre la madre, 87 anni, gravemente malata e con difficoltà di deambulazione, sarebbe deceduta alcuni giorni dopo, probabilmente a seguito di una caduta, rimasta senza assistenza.

L’appartamento è stato posto sotto sequestro dalla Squadra mobile, che conduce le indagini con il supporto della polizia scientifica. Si attende ora l’ispezione cadaverica del medico legale, necessaria per il nulla osta alla tumulazione e ai funerali.