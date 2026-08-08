Tragedia a Gallipoli: morto a 19 anni Tommaso Ugolini, figlio del direttore di Chirurgia dell’ospedale di Ravenna

E’ morto ieri a 19 anni mentre era in mare con gli amici a Gallipoli Tommaso Ugolini, giovane studente bolognese, figlio del professore Giampaolo Ugolini, direttore dell’unità operativa di Chirurgia dell’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna.

In una nota il sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni, e l’assessora alle Politiche per la Salute, Roberta Mazzoni, hanno espresso “vicinanza e cordoglio al professore Giampaolo Ugolini, direttore dell’unità operativa per la prematura scomparsa del figlio, avvenuta nella giornata di ieri. Sindaco e assessora manifestano vicinanza e le più sentite condoglianze per questo immenso dolore che ha colpito il professore Ugolini e tutta la sua famiglia”.

Anche la Direzione Generale di Ausl Romagna e tutta la comunità aziendale hanno espresso “il più profondo cordoglio e la più sentita vicinanza al prof. Giampaolo Ugolini e alla sua famiglia per la tragica e prematura scomparsa del figlio Tommaso”

Il giovane Tommaso era nipote della consigliera regionale Elena Ugolini, già sfidante del presidente Michele de Pascale alle ultime elezioni in Emilia-Romagna. “Desidero esprimere alla famiglia tutta, agli amici e alla comunità del liceo Malpighi il cordoglio mio e dell’amministrazione comunale per la tragica e prematura scomparsa di Tommaso Ugolini”, lo piange il sindaco di Bologna, Matteo Lepore. Anche il segretario regionale e capogruppo di Forza Italia in Regione, Pietro Vignali, si unisce al lutto. “A nome di tutta Forza Italia Emilia-Romagna esprimo alla famiglia Ugolini il cordoglio per la tragica scomparsa di Tommaso - dice Vignali- un abbraccio particolare va alla collega consigliera regionale Elena Ugolini”.