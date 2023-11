Traffico internazionale di droga, sgominata una banda italo-albanese: maxi operazione tra Forlì, Cesena e Ravenna

Maxi operazione antidroga dalle prime ore della mattina, nelle province di Cagliari, Sassari, Nuoro, Genova, Forlì, Cesena, Ravenna, Firenze, Pescara e Teramo, per sgominare una banda italo-albanese dedita al traffico internazionale di stupefacenti. I Carabinieri del comando provinciale di Cagliari e della compagnia di Quartu Sant’Elena, insieme al personale dei reparti competenti e di quelli specializzati, oltre 300 militari dell’Arma, hanno dato esecuzione a diverse decine di provvedimenti cautelari, richiesti dalla Dda cagliaritana ed emessi dal gip del Tribunale di Cagliari, per associazione finalizzata al traffico anche internazionale di stupefacenti nei confronti di un sodalizio italo-albanese. L’operazione è stata condotta col supporto della Direzione centrale per i servizi antidroga. Sono ancora in corso perquisizioni nei confronti dei destinatari del provvedimento e di altri, risultati vicini al gruppo criminale.