Traffico di sostanze dopanti nelle palestre: perquisizioni dei Nas a Rimini e Ravenna

Doping e body building, coinvolte anche Rimini e Ravenna nell’indagine a tutto campo dei Nas. Nella mattinata di oggi, giovedì 4 dicembre 2025, i Carabinieri del Nas di Torino e Genova, hanno dato esecuzione ad oltre 60 decreti di perquisizione, emessi dalla Procura della Repubblica di Savona, nelle province di Alessandria, Ascoli Piceno, Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Genova, Imperia, Lecce, Livorno, Milano, Modena, Monza, Novara, Padova, Parma, Pavia, Pescara, Ravenna, Reggio Calabria, Rimini, Roma, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Teramo, Terni, Torino, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verona, Vicenza. I provvedimenti sono stati eseguiti a carico di persone perlopiù orbitanti nel mondo del body building, nel contesto di una attività d’indagine finalizzata a contrastare un illecito traffico di farmaci dopanti.