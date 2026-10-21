Traffico a Ravenna: un progetto per migliorare la mobilità urbana

Il Comune di Ravenna si è aggiudicato un contributo regionale di circa 50mila euro per la realizzazione di un sistema intelligente di monitoraggio dei flussi di mobilità.

“Si tratta di realizzare – afferma Massimo Cameliani, assessore alla Mobilità - un sistema di monitoraggio avanzato e integrato con quello regionale volto a migliorare la pianificazione della mobilità urbana attraverso la raccolta di dati utili a potenziare la sicurezza stradale e a rendere più scorrevoli gli spostamenti in città”.

La finalità del progetto è quindi quella di dotare il Comune di uno strumento affidabile e scalabile per misurare e analizzare la mobilità urbana, individuare criticità, valutare l’efficacia degli interventi e pianificare azioni di miglioramento sulla base di dati oggettivi. La soluzione progettuale del Comune prevede l’implementazione della piattaforma awareAI e l’installazione del sistema di monitoraggio del traffico in ognuno dei quattro punti identificati: viale Randi, via Darsena, rotonda Finlandia e via Romea Nord.

In ognuna delle strade individuate verranno installate tre camere. In viale Randi due saranno posizionate sulla prolunga della palina semaforica lato pronto soccorso e una sulla palina semaforica del lato opposto; in via Darsena verranno installate sempre sulle prolunghe delle paline semaforiche nell’incrocio; sulla rotonda Finlandia si tratterà di posizionarle al centro della rotonda; altre tre saranno posizionate in punti cardine di via Romea Nord.

Il progetto ha un costo totale stimato di 74.200 euro e prevede un co-finanziamento del Comune che, a seguito del contributo regionale di 47.655,80 euro, è stato rimodulato e sarà pari a 26.544,20 euro.

La realizzazione dei lavori è prevista entro la fine del 2027.