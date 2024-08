Torna “Santalbirra”: dal 27 agosto a Sant’Alberto cinque giorni tra birra, cibo e musica

Dal 27 a sabato 31 agosto si terrà la XXVII edizione di “Santalbirra”, con cinque serate di cibo, musica, divertimento e tanta birra. Come di consueto, l’evento segna l’inizio del Settembre Santalbertese e si svolgerà presso l’area adiacente al campo sportivo in via Nigrisoli 129 a Sant’Alberto. Ogni sera ci sarà uno stand gastronomico e musica live, con intrattenimento e dj set a partire dalle 20. Il menù include piatti tipici romagnoli e specialità di Santalbirra, come cappelletti al ragù, pizza fritta, piadina, masticone, Santalburger e birra spillata direttamente dal tank. Il programma musicale prevede martedì 27 i Moka Club, mercoledì Strada Statale 16 e Sibode DJ ft. Troppo Kimberly ft. Molto Melanie ft. Destiny, giovedì, Afro Melody Deejay Crew con Dj Shamah, Riky, Vins, Denis e Dino, venerdì serata country con i Cadillac Ranch, scuola di ballo Free to Dance, spettacolo di giocoleria e toro meccanico e sabato Rolling with The Stones feat. Stef Burns e rock dj set. L’ingresso è gratuito.