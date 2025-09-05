Torna il “Ravenna Nightmare Film fest” con un omaggio a “Il fantasma dell’Opera”

Un musicista deforme (interpretato dal leggendario Lon Chaney), col volto celato da una maschera, si nasconde nei sotterranei dell’Opéra di Parigi, follemente innamorato di una giovane cantante lirica che finisce per rapire. Autentico capolavoro del muto e prima versione filmata di un prolifico filone, tratto dal romanzo “Le Fantome de l’Opéra” (1910) di Gaston Leroux. Il film di Rupert Julian è un’imponente fusione di spettacolo e orrore, condito da scene memorabili, come, per citarne una tra le tante, quella del ballo in maschera. Originale cult-movie destinato a fare scuola, segnato da toni inquietanti e da uno stile gotico, ebbe una gestazione travagliata a causa dei contrasti tra il regista Julian e l’attore Chaney, tanto che durante le riprese il primo fu costretto a lasciare il set e sostituito per girare alcune sequenze da Edgard Sedgwick e dallo stesso Chaney.