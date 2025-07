Torna il mitico “Bovelix” a Marina di Ravenna

Il Bovelix riparte dopo sette anni, la manifestazione dedicata al campione di pallavolo Vigor Bovolenta morto il 12 marzo 2012 mentre era in campo, torna a casa e fa appello a tutti i pallavolisti e agli amici di Bovo per dare vita a due giornate di sport, di festa e di solidarietà. L’appuntamento è il 12 e 13 luglio con l’iniziativa organizzata dal Comitato Territoriale Fipav e denominata “Festa della pallavolo Fipav Bovelix”. Come le precedenti edizioni, andate in scena dal 2012 al 2018, si tratta di una manifestazione sportiva amatoriale e solidale che si svolgerà presso il bagno Obelix a Marina di Ravenna, location nella quale Bovo trascorreva l’estate insieme alla famiglia e agli amici e dove tutti lo ricordano con affetto e grande stima. Come negli anni passati non mancherà la presenza di campioni del mondo della pallavolo, che hanno Bovo nel cuore e che sono stati per lui gli amici di una vita. Quest’anno ci sarà anche una cornice musicale d’eccezione: per rendere ancoro più profonda e intensa questa edizione del Bovelix, la manifestazione avrà il contributo straordinario di Pia Tuccitto. cantautrice e voce storica della musica italiana, profondamente legata alla nostra terra e alla famiglia Bovolenta. Pia ha scritto e donato un inno alla solidarietà e alla rinascita, cantato insieme a Rosy Velasco, che sarà anche la colonna sonora ufficiale dell’evento, pensato per dare voce a chi ha perso tutto ma non ha mai perso la voglia di rialzarsi. Una canzone che è dedicata in particolare a tutti quei ragazzi e volontari che, dopo l’alluvione si sono messi in moto per aiutare chi era in ginocchio. Ed è proprio alle vittime dell’alluvione che andrà l’intero ricavato del Bovelix che sarà donato all’associazione “I Ragazzi di Via Angiolina”, realtà nata dopo la tragica alluvione che ho colpito lo Romagna nel 2023. Dopo sette anni di silenzio dunque, uno degli eventi sportivi più amati e sentiti della costa romagnola, torna con un’edizione che va oltre lo sport dove ricordi, passione e solidarietà si fondono in un abbraccio dedicato all’indimenticato campione di volley.

«Il Bovelix è uguale alla lettera A che significa amore, amicizia, aiutare - afferma Federica Lisi, moglie di Vigor Bovolenta - Queste tre parole rappresentano tutto: mi ha illuminato l’amore, che mi ha portato l’amicizia e la voglia di aiutare. “A” sono anche Alessandro, Arianna, Aurora, Angelica e Andrea, i nostri figli. Dopo dieci anni ci sarà anche tutta la mia famiglia al Bovelix, saremo in 21. E ci saranno gli amici. Saremo di nuovo tutti insieme, con Bovo».