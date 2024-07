Tir si infossa nell’asfalto ceduto e blocca il traffico al porto - foto

Singolare incidente quello di questa mattina presto al porto di Ravenna, nelle vicinanze del centro direzionale Sapir, in via Darsena San Vitale. Verosimilmente per una perdita idrica sotterranea si è creata una piccola voragine che, coperta dall’acqua, non era visibile ai tir in passaggio. Uno sfortunato conducente si è trovato dentro a questo enorme buco col proprio mezzo, con la motrice che è riuscita a passare ma non il rimorchio, che caricava un container. L’operazione di estrazione dell’autoarticolato dalla voragine creatasi è tutt’altro che banale, visto che la situazione sottostante non è statica. Probabilmente, quindi, i Vigili del Fuoco dovranno far intervenire altri mezzi per risolvere la situazione. Nel frattempo la polizia locale ha riorganizzato la circolazione, molto compromessa dalla situazione che si è venuta a creare.