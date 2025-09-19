Ticket sanitari arretrati per il Pronto Soccorso: “Ingiustificati, fate ricorso”

Persino un navigato politico come Alvaro Ancisi ha dovuto scavare a fondo per venire a capo delle norme che hanno portato l’Ausl Romagna a inviare ai cittadini le lettere in cui si invitano a sanare vecchi ticket di Pronto Soccorso, un avviso bonario prima del ventilato passaggio alla cartella esattoriale. Secondo Ancisi, però, ci sarebbe un «assoluto vuoto normativo» a sostenere le ragioni dell’azienda sanitaria romagnola. Il capogruppo di Lista per Ravenna in consiglio comunale invita perciò i cittadini a fare un ricorso al Giudice tributario di Ravenna, con sede in via Rondinelli, «qualora chi non avesse provveduto al pagamento richiesto ricevesse un avviso formale di liquidazione del presunto debito non saldato».

Nei mesi scorsi, migliaia di cittadini in tutta la Romagna si sono visti arrivare lettere con richieste di pagamento per prestazioni in pronto soccorso risalenti ad alcuni anni fa, dal 2019 in avanti. In tanti hanno lamentato il fatto di non sapere di dover pagare il tributo. Secondo quanto ricostruito dal consigliere, però, soltanto una parte di queste prestazioni sarebbe effettivamente da saldare, ovvero quella che riguarda i codici bianchi non seguiti da ricovero. Il consigliere sottolinea innanzitutto il fatto che la lettera dell’Ausl citi come fonte normativa non una legge regionale o nazionale, ma una delibera di giunta. Ovvero un atto amministrativo «che non ha niente a che fare con una norma di legge e non può quindi avere alcun effetto cogente su alcun contribuente, non fosse altro perché nessuno è tenuto a conoscerla». Si tratta di una delibera del 2011 che ne richiama un’altra, precedente, e risalente al 2009. «Entrambe, incredibilmente, non solo non introducono alcun nuovo ticket per prestazioni di Pronto Soccorso, ma trattano invece esclusivamente i casi di esenzione dallo stesso».

Sul tema c’è anche una delibera regionale del 2024 che cita invece «l’unica legge esistente in proposito», ovvero una finanziaria del 2006. Qui è scritto che “per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero non seguito da ricovero, la cui condizione è stata codificata come codice bianco, gli assistiti non esenti sono tenuti al pagamento di una quota fissa pari a 25 euro”. «Niente di più – chiosa il capogruppo – escludendo in ogni caso ticket maggiori, molto più onerosi, per le prestazioni di specialistica ambulatoriale». Secondo il capogruppo, quindi, chi ha avuto richieste maggiori ha buone speranze di vincere in caso di ricorso. Ancisi invita i contribuenti a chiedere chiarimenti all’Ausl, facendosi comunicare e motivare «dettagliatamente quale sia il presupposto giuridico che, a suo parere, legittimi la richiesta pervenuta».