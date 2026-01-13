Terremoto Ravenna, scuole: da mercoledì 14 riprende l’attività didattica, spazi alternativi per la Gulminelli di Ponte Nuovo

RAVENNA. Da domani tutte le scuole del Comune di Ravenna riapriranno, ad eccezione della Gulminelli di Ponte Nuovo ma le lezioni saranno garantite. Per il via libera è stata nocessario attendere la fine delle verifiche di oggi pomeriggio. «Nel corso del pomeriggio», spiega infatti una nota del Comune, «sono terminate le verifiche nei plessi comunali a seguito delle scosse di terremoto di questa mattina e si comunica che domani l’attività didattica riprenderà regolarmente anche per gli alunni e le alunne della Rodari di Mezzano, dichiarata agibile, e della Gulminelli di Ponte Nuovo, per la quale sono stati individuati alternativi spazi idonei di lezione».