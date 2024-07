Terremoto nella Lega ravennate, si dimette Ercolani: “Bisogna fare ciò che è giusto, anche se è difficile”

Il dualismo con il capogruppo, Gianfilippo Rolando, era diventato da un po’ di tempo in qua di dominio pubblico. Ora il consigliere della Lega, Giacomo Ercolani, ha deciso di dimettersi da consigliere comunale, una direzione intrapresa “dopo alcuni mesi di riflessione, per rispetto degli elettori e delle istituzioni, nonostante le numerose attestazioni di stima e le richieste di rimanere in carica arrivate da più parti”. Lo comunica con una propria nota, il 23enne componente dell’assise di Palazzo Merlato spiega come “un uomo deve fare quello che è giusto anche quando questo è difficile ed anche quando va contro il suo interesse personale, se ti metti al servizio della cittadinanza il tuo interesse non può prevalere su quello pubblico, di questo sono convinto. Chi mi conosce sa - prosegue nel suo scritto - quanto mi sono sempre impegnato ed interessato alla politica, quanto ho fatto e continuo a fare per la nostra città sotto tante forme, e gli intimi conoscono l’entusiasmo e l’impegno con il quale ho portato avanti l’incarico di consigliere in questi anni”.

Di qui la presa di posizione odierna: “Sebbene sia stato premiato da un cospicuo numero di preferenze, se sono stato eletto, è perché oltre 5000 elettori scelsero Lega nel 2021 - scrive Ercolani -, pertanto mi pare corretto, nel rispetto del volere democratico e dell’interesse pubblico, fare un passo indietro e lasciare posto a qualcuno che oggi possa meglio rappresentare la Lega e le sue istanze rispetto a me. È evidente, infatti, la distanza che si è ormai creata fra me ed il partito. Il mio impegno continuerà, quindi, con rinnovata determinazione, senza il bisogno di poltrone, da una posizione che mi consenta di lavorare con libertà ed efficacia al fianco dei ravennati”.

Ercolani, nella fattispecie, aveva conquistato 126 preferenze, ventidue in meno di colui che poi è stato scelto come capogruppo, ossia Rolando, che ne raggiunse 148. Terza per numero di elettori che scrissero il suo nome nella scheda, dopo Ercolani, giunse Anna Adele Greco (119 voti), che potrebbe ora quindi subentrare al posto del consigliere dimissionario. Che spiega, sin d’ora, che non si candiderà per le prossime elezioni comunali, probabilmente anticipate alla primavera del prossimo anno per via della candidatura del sindaco di Ravenna, Michele De Pascale, a presidente della Regione: “Annuncio, inoltre, che non intendo ricandidarmi al consiglio comunale di Ravenna per le prossime amministrative - chiarisce Ercolani -, mettendomi però a disposizione del centrodestra per aiutare nelle attività della campagna elettorale per quelle elezioni e supportare nella redazione del programma della coalizione.”