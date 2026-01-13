Terremoto a Ravenna, danneggiata la statua di Sant’Apollinare VIDEOGALLERY

RAVENNA. Dopo le due scosse di terremoto di questa mattina i vigili del fuoco di Ravenna hanno effettuato un sopralluogo alle statue di piazza del Popolo. La scossa è stata avvertita anche nel centro storico e molte persone sono scese in strada. Dai primi riscontri è stata danneggiata una mano della statua di Sant’Apollinare e altri picoli frammenti sono caduti dal piedistallo.

«Il terremoto fa tremare anche i santi di Piazza del Popolo», scrive il vice sindaco Eugenio Fusignani. «Al momento dal territorio non risultano danni rilevanti, ma sono in corso valutazioni su alcune scuole e sugli edifici pubblici più sensibili. Le due scosse di questa mattina si sono fatte sentire forte anche nel cuore di Ravenna. Tanto forte da mettere alla prova persino le statue di Sant’Apollinare e San Vitale, collocate in cima alle colonne che da secoli custodiscono l’identità della nostra città. Alcuni frammenti si sono staccati, fortunatamente senza colpire nessuno. Sono in corso controlli accurati da parte dei Vigili del Fuoco: prima di tutto per garantire la sicurezza dei cittadini, ma anche per proteggere un patrimonio storico e artistico che rappresenta l’anima stessa di Ravenna. La memoria e la bellezza che ci appartengono vanno custodite, soprattutto nei momenti in cui la terra ci ricorda quanto siamo fragili».

Intanto, mercoledì 14 gennaio per esigenze di sicurezza legate al cantiere in corso si dispone la chiusura del Mausoleo di Teodorico, che riaprirà secondo il consueto orario il giorno successivo, giovedì 15.