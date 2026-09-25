Tenta il furto in casa di un giocatore del Ravenna: arrestato

RAVENNA. Nel pomeriggio di ieri la Polizia di Stato di Ravenna ha arrestato in flagranza un uomo per tentato furto in abitazione ai danni del giocatore della squadra del Ravenna Giulio Donati. L’intervento, in particolare, è stato realizzato dalle Volanti della Questura, che verso le ore 16 venivano allertate da un residente che notava un uomo armeggiare nel cortile di casa dell’atleta, suo vicino di casa, in quel momento assente, tentando di forzare l’autovettura ivi parcheggiata. Gli equipaggi attivati dalla sala operativa, giunti sul posto in pochi istanti, hanno sorpreso in flagranza l’uomo segnalato, che tentava di scappare scavalcando la recinzione ma veniva immediatamente bloccato.

Lo stesso, sottoposto a controllo, è stato identificato in un soggetto di nazionalità nigeriana, regolare sul territorio nazionale. I poliziotti inoltre hanno verificato che lo stesso era giunto sul posto con una bicicletta marca Rockrider che risultava essere stata rubata qualche giorno prima. Pertantoè stato tratto in arresto per tentato furto in abitazione e denunciato per il reato di ricettazione.

I poliziotti, subito dopo l’arresto, hanno informato la persona offesa che si è recata in Questura per formalizzare denuncia – querela ed, in quella sede, ha ringraziato le volanti per il lavoro svolto. Nella mattinata odierna, in sede di udienza di convalida avanti all’autorità giudiziaria, l’arresto è stato convalidato con applicazione della misura della custodia cautelare in carcere.