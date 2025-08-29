Temporali. Allerta gialla per domani anche in Romagna

L’Emilia-Romagna resta in allerta gialla per temporali anche per la giornata di domani. Lo prevede l’avviso meteo di 24 ore diffuso dalla protezione civile regionale a partire dalla mezzanotte. “Per la giornata di sabato 30 agosto- si legge nel testo dell’allerta- sono previsti temporali organizzati anche di forte intensità con possibili effetti e danni associati più probabili sui rilievi, sulla pianura occidentale e sulla pianura emiliana orientale; fenomeni temporaleschi più isolati, ma localmente intensi, possono interessare anche il resto del territorio”. Le precipitazioni sui rilievi, recita ancora l’allerta, “potranno generare localizzati fenomeni franosi, ruscellamenti lungo i versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei tratti montani dei corsi d’acqua, con possibili superamenti della soglia 1, in particolare sul settore occidentale”. Inoltre, nella prima parte della giornata, “sono previsti venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da sud-ovest con rinforzi e raffiche di intensità superiore sull’intera fascia appenninica”.