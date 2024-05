Taxi, dall’1 giugno nuove tariffe a Ravenna. Forfait per porto e aeroporto e sconti per donne sole o con bambini

Dall’1 giugno 2024 a Ravenna entrano in vigore le nuove tariffe per i taxi. L’ultimo aggiornamento risaliva infatti al 2009, spiega il Comune, precisando che le novità tengono conto del parere dell’Autorità di regolazione dei trasporti sia per quanto riguarda gli adeguamenti tariffari Istat, che delle tariffe massime garantite e differenziate per categorie di utenti che di due sedute della commissione consultiva comunale taxi. Nella definizione degli adeguamenti, poi, c’è stata una concertazione con le associazioni di categoria. La tariffa allo scatto di bandiera passa da 3 a 3,90 euro, la corsa minima (6 euro) vede un aumento distinto fra corsa minima diurna (dalle 6 alle 22) a 7,50 euro e corsa minima notturna/festiva (dalle 22 alle 6) a 9,50 euro. La tariffa al chilometro, sia in ambito urbano che extraurbano, passa da 1,40 a 1,70 euro, quella di sosta oraria passa da 25 a 30 euro, il diritto di chiamata Radiotaxi passa da 1 a 1,20 euro, il trasporto cani (gratuito e obbligatorio per i cani guida) passa da 1 a 1,20 euro. Restano inalterate le tariffe sul bagaglio a mano leggero, da cabina (0,50 euro) e per la maggiorazione per il servizio notturno/festivo e per il trasporto di persone superiore a quattro (la maggiorazione resta del 20%) vengono introdotte due nuove voci. Cioè “bagaglio da carico” (fuori misura cabina) per un costo di un euro e “bagaglio ingombrante” per 5 euro. Passando alle tariffe a forfait: da Ravenna all’aeroporto di Forlì (bagagli compresi, sette giorni su sette e oltre la quarta persona): 75 euro a corsa; dalla stazione all’ospedale o pronto soccorso e viceversa (bagagli compresi, sette giorni su sette e oltre la quarta persona): 9 euro a corsa; dalla stazione al centro iperbarico e viceversa (bagagli compresi, sette giorni su sette e oltre la quarta persona): 17 euro a corsa. E ancora: dalla città (stazione e strutture ricettive in ambito urbano) al terminal crociere di Porto Corsini e viceversa la tariffa è fissa da una a tre persone (bagagli compresi, sette giorni su sette): 40 euro (per ogni persona dalla quarta 10 euro). Dalla città (stazione e strutture ricettive in ambito urbano) al porto San Vitale e viceversa (bagagli compresi, sette giorni su sette e oltre la quarta persona): 35 euro a corsa. Infine le tariffe differenziate per categorie di utenti: confermato lo sconto del 20% per i diversamente abili in possesso della tessera “Carta bianca”, valido sul territorio comunale dalle 6 alle 22. Infine viene introdotto un nuovo sconto del 10% su tutte le tariffe, destinato alle donne sole, anche accompagnate da figli minori, valido su tutto il territorio comunale dalle 22 alle 6 (”taxi rosa”).