Tamponamento tra tre veicoli a Sant’Antonio. Muore un 41enne

E’ morto nel corso del trasporto in elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena un uomo di 41 anni coinvolto in un grave incidente avvenuto nel pomeriggio a Sant’Antonio. Tre i veicoli che si sono scontrati lungo via Sant’Alberto, all’incrocio con via Alberete, intorno alle 14.45. Qui un carro attrezzi che viaggiava verso Sant’Alberto è stato tamponato da una Ford condotta dalla vittima, Marco Capozza, 41enne di Ravenna. Quest’ultima è a sua volta stata colpita da un furgoncino frigo che arrivava da dietro. Nello scontro, la Ford è finita fuori strada, terminando la propria inerzia in un fosso. Arrivati sul posto, i vigili del fuoco sono stati impegnati nel tentativo di liberare dall’abitacolo il 41enne, trovato in gravissime condizioni. Per questo è stato caricato a bordo dell’elicottero, decollato per l’ospedale cesenate. Da qui è arrivata la comunicazione alla polizia locale, nel frattempo impegnata nei rilievi, del decesso del paziente.