Tabaccaia rapinata dell’incasso in via Faentina a Ravenna. In fuga il rapinatore armato di coltello

La titolare di una tabaccheria di via Faentina è stata rapinata nella serata di lunedì. Intorno alle 20 la donna si stava accingendo a chiudere la saracinesca del negozio. Aveva con se la borsa all’interno della quale, come d’abitudine, aveva messo tutto l’incasso della settimana. Alle sue spalle un uomo col volto coperto da un passamontagna e armato di coltello, le ha sottratto la borsa per poi scappare. La titolare dell’attività inizialmente non ha notato l’arma impugnata, tuttavia ben immortalata dalle telecamere presenti in zona. Sul posto sono intervenute le volanti della Polizia di Stato e dopo avere raccolto la testimonianza della signora e recuperato i filmati, hanno passato le indagini all’apposita sezione della Squadra Mobile. La stessa negoziante due anni fa fu vittima di un’analoga rapina. In quell’occasione il malvivente le spruzzò lo spray urticante per derubarla. Il bottino, in corso di quantificazione, è di alcune migliaia di euro.