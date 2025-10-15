Strade provinciali in Romagna: ecco le più pericolose

Quasi 6mila feriti e 84 morti all’anno. Sono i numeri di una strage che si consuma quotidianamente sulle strade della Romagna in uno stillicidio di lutti che fanno ancora più male quando a essere spezzate sono le vite dei più giovani.
Le ultime vittime pochi giorni fa tra Ferrara e Ravenna con la piccola comunità di Alfonsine che in meno di tre giorni ha pianto la scomparsa di tre ragazzi (vedi altro articolo).
La media regionale certificata dall’ultimo report dell’Istat parla di 6 morti e 483 feriti ogni centomila abitanti, dati che sarebbero anche da prendere positivamente: c’è stata infatti una leggera diminuzione degli incidenti rispetto all’anno precedente. Non solo; rispetto al 2019 (ultimo anno pre pandemia) i decessi sono addirittura calati del 22,4%, mentre resta sostanzialmente invariato il numero di incidenti.