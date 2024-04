Stipendi gonfiati con rimborsi fittizi: trema ancora l’Ispettorato del lavoro di Ravenna e Forlì

Si guardavano le spalle a vicenda. Lodevole solidarietà tra colleghe, se non fosse per il fine: alzarsi reciprocamente le buste paga aggiungendo rimborsi e indennità per trasferte in realtà mai effettuate. Una presunta truffa ai danni dello Stato, commessa da chi dovrebbe invece vigilare sulla regolarità di contratti e attività lavorative. Questa l’accusa che getta una nuova ombra sull’Ispettorato del Lavoro, che è costata il licenziamento a due funzionarie responsabili degli uffici amministrativi delle sedi di Ravenna e Forlì deputati all’accredito degli stipendi ai dipendenti. Una delle due, una 60enne piemontese ma domiciliata nel forese ravennate, ha già liberato la scrivania, mentre l’altra, una 54enne anconetana residente a Forlì, dovrà lasciare il posto formalmente dal prossimo luglio.

