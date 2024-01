Startup. Bando Legacoop Romagna, premi da 15mila euro per ogni vincitore

RAVENNA. Torna Coopstartup, il bando di Legacoop Romagna realizzato assieme a Coop Alleanza 3.0, Coopfond e Federcoop Romagna che dà una mano a realizzare progetti d’impresa. In questa nuova edizione si porrà particolare attenzione per le comunità energetiche e il mondo dello sport, grazie anche al patrocinio del Coni Emilia-Romagna. I palio ci sono 15.000 euro di premi per ogni nuova cooperativa realizzata da assegnare ai progetti vincenti. Nelle prime sei edizioni Coopstartup Romagna ha investito più di 200.000 euro nei territori di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini per promuovere la creazione di nuove cooperative. In totale sono stati presentati oltre 150 progetti che hanno coinvolto 600 persone e hanno portato alla costituzione di una ventina di nuove imprese. L’edizione terminata a dicembre ha visto premiati i progetti Coopabitare (Rimini), Togenergy (Faenza), Aidoru e Fabgames (Forlì). Le iscrizioni alla nuova edizione sono aperte dal 15 gennaio fino al primo aprile sul sito www.coopstartup.it/romagna (per informazioni è aperto il numero 0544 509512, anche Whatsapp). Le idee possono riguardare tutti gli ambiti settoriali e merceologici, in particolare quelli considerati dall’agenda 2030 dell’Onu. Sono dunque previsti premi aggiuntivi per i progetti di Cooperative Sportive e di Comunità energetiche rinnovabili in forma cooperativa.

Possono partecipare a Coopstartup Romagna tutti i residenti in Italia e nell’Unione Europea organizzati in gruppi di almeno tre persone (o di nove soggetti, se tra i soci c’è anche una persona giuridica), oltre alle cooperative già costituite a partire dall’1 gennaio 2023 con sede legale e operativa nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Non è previsto nessun limite di età, in fase di selezione saranno valutati in modo particolare i progetti presentati da gruppi formati in maggioranza da under 40.

Ogni gruppo vincitore, una volta costituito in cooperativa e aderente a Legacoop, riceverà un contributo di 15.000 euro (due terzi in denaro, il resto sotto forma di servizi erogati da Federcoop Romagna), oltre a un anno di assistenza sanitaria da parte della società mutua sanitaria Reciproca per tutti i soci.

Tutti i partecipanti a Coopstartup Romagna ricevono gratis una formazione a distanza sulla forma di impresa cooperativa. I 15 gruppi finalisti entrano a far parte di un percorso di tutoraggio in modalità one-to-one in cui vengono affiancati dagli esperti di Legacoop e Federcoop Romagna per la messa a punto dei progetti di impresa e la stesura dei business plan. A dicembre le premiazioni. Coopstartup Romagna è promossa da Legacoop Romagna, Coop Alleanza 3.0, Coopfond e Federcoop Romagna, con il supporto di Camera di Commercio Ravenna, Camera di Commercio della Romagna, BPER Banca, Federazione delle Cooperative della provincia di Ravenna, Assicoop Romagna Futura e Reciproca sms.

Patrocinano i Comuni di Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini e il Comitato Regionale CONI Emilia-Romagna.

I partner tecnici sono Aiccon, Art-Er Area S3, Casa Bufalini, Cesena Lab, Cifla, Distretto informatico romagnolo, Incubatore Torricelli Faenza, Incubatore U-Start Bassa Romagna, Piano Strategico di Rimini, Romagna Tech, Tecnopolo Ravenna, Tecnopolo Forlì-Cesena, Clust-Ee Greentech e Aresa.