Spray al peperoncino in discoteca a Cervia, 4 minorenni in ospedale

Il referto medico del pronto soccorso parla chiaro: “aggressione con spray al peperoncino”. E per quanto le conseguenze siano tutto sommato lievi, limitate fortunatamente a un solo giorno di prognosi, l’episodio accaduto nella notte tra sabato e domenica in una discoteca cervese è preoccupante. Sono quattro le ragazze, tutte minorenni, che si sono recate all’ospedale “Bufalini” di Cesena con gli effetti provocati da una bomboletta urticante. Hanno tra i 14 e i 15 anni e abitano tutte nel Cesenate. Non è escluso quindi che altri adolescenti si siano recati nelle stesse ore anche in altri nosocomi più vicini alla propria residenza.

I fatti risalgono alle prime ore di domenica mattina. L’accesso in ospedale per le quattro minorenni è stato registrato intorno alle 3. Nelle ore precedenti le giovani si trovavano insieme a Cervia, in una delle discoteche frequentate da coetanei, all’interno della quale sarebbe avvenuto tutto. La dinamica al momento non è nota. Anche perché nell’immediatezza nessuno ha chiamato le forze dell’ordine per informarle dell’episodio che inevitabilmente, una volta registrato dal personale medico, è probabile abbia fatto scattare la segnalazione alle autorità. E proprio in queste ore è arrivata la richiesta dei referti medici per approfondire la vicenda che potrebbe portare, nell’eventualità di una denuncia, all’apertura di un fascicolo in Procura per lesioni personali.

Per le quattro ragazze, si diceva, le dimissioni sono arrivate dopo le prime visite, con una prognosi di un solo giorno.