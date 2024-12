Sposarsi è dolce in questo “Mar“: il museo di Ravenna liberalizza i matrimoni

Al Mar non si potrà solo celebrare il matrimonio ma anche organizzare il ricevimento o il buffet. Nei giorni scorsi, infatti, il Consiglio di amministrazione del museo ha modificato il regolamento sulle nozze alla Loggetta Lombardesca, eliminando la clausola che vietava esplicitamente di consumare pasti all’interno del museo. In precedenza, l’articolo 7 del regolamento sanciva il divieto di organizzare «aperitivi, pranzi o cene» in occasione di matrimoni; la nuova norma, invece, abroga questa restrizione.

Inoltre, è stata aumentata la capienza massima consentita, che passa da 30 a 40 persone. È stato liberalizzato anche il periodo in cui ci si può sposare al Mar: nel regolamento precedente, i matrimoni potevano essere organizzati dal primo maggio alla fine di ottobre, tutti i giorni eccetto la domenica pomeriggio. Ora, invece, le coppie potranno scegliere il museo come location matrimoniale per tutto l’anno, sia nei giorni feriali sia nei festivi. Unico limite: la cerimonia non deve interferire con gli eventi programmati al Mar, che hanno naturalmente la priorità.