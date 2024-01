Spariscono le luci dell’albero di Natale in piazza a Faenza . Denuncia per furto

Non può essere stata la Befana e nemmeno Babbo Natale, forse gnomi ribelli al troppo lavoro durante le festività natalizie. Sono ipotesi comunque poco credibili a giustificare la scomparsa delle luminarie dell’albero di Natale, avvenuta durante lo smontaggio, il 9 gennaio scorso. «Nei giorni scorsi - spiega Roberto Gorini dell’associazione Christmas dancing light che si è occupata dell’addobbo - abbiamo sporto denuncia contro ignoti alla Polizia locale per furto perché la perdita è notevole: oltre 1.600 luci a led indirizzabili, per un valore di un migliaio di euro, che vorremmo recuperare. L’episodio è successo in piazza davanti al duomo, quindi dovrebbero esserci le immagini delle telecamere per capire cosa è successo. Potrebbe anche non trattarsi di un furto ma di un errore, visto che quel giorno si stava ripulendo l’area dopo il mercato e qualche operatore potrebbe avere scambiato gli scatoloni per cartoni da smaltire nei rifiuti. E’ successo tra le 14 e le 15, ci eravamo assentati per il pranzo e, quando siamo tornati, su 8 scatoloni riconoscibilissimi ne mancavano 4». Gorini ha avuto contatti con Hera: «Mi hanno detto che nessun operatore ha commesso errori, ma dalle immagini si dovrebbe vedere. Aspetto fiducioso».