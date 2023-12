Un uomo di 47 anni, di origini albanesi, è stato gambizzato da un colpo di arma da fuoco sparato nella notte a Santerno in via della Repubblica. I carabinieri stanno cercando l’uomo che ha premuto il grilletto che subito dopo si è dato alla fuga. Il 47enne ferito è stato portato in ospedale e non è in pericolo di vita: la prognosi è di trenta giorni.