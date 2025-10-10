Spara a un volatile ma colpisce un uomo, cacciatore denunciato per lesioni colpose a Conselice

CONSELICE. I carabinieri della Stazione di Conselice, hanno denunciato un 69 enne per il reato di lesioni colpose. Gli accertamenti sono stati avviati a seguito della denuncia presentata da un 42enne, residente nella provincia di Ferrara, il quale ha dichiarato che mentre si trovava nel territorio di Conselice, impegnato in alcuni lavori di bonifica di un canale presso un campo agricolo di proprietà di una nota azienda locale, veniva colpito da un colpo d’arma da fuoco, sparato da un cacciatore poco distante che in quel momento aveva mirato a un volatile.

Gli immediati accertamenti condotti dai carabinieri hanno consentito di individuare l’autore, che è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Ravenna, poiché ritenuto responsabile del reato di lesioni colpose. Le indagini circa il possesso dei requisiti al maneggio delle armi sono ancora al vaglio dei militari, che hanno proceduto al ritiro cautelare delle armi del cacciatore.