RAVENNA - Spaccata nella serata di ieri, lunedì 9 dicembre, in via Bellucci a Ravenna alla gelateria “Papilla Green”. Erano circa le 23 quando i vicini hanno sentito l’infrangersi delle vetrate. I malviventi sono fuggiti in fretta con il registratore di cassa con all’interno circa 600 euro. Sul posto per le indagini i carabinieri del Radiomobile.