Sorpresa a rubare tra gli ombrelloni: arrestata 41enne a Lido Di Savio

Ieri mattina, i Carabinieri della Stazione di Savio hanno arrestato una 41enne rumena ritenuta responsabile del furto di alcune borse contenenti effetti personali, commesso presso uno stabilimento balneare di Lido di Savio. In particolare, i Carabinieri sono intervenuti su richiesta al 112 da parte del titolare dello stabilimento poiché una donna si era impossessata di alcune borse lasciate sotto gli ombrelloni da alcuni turisti e si stava dando alla fuga.

Immediatamente intercettata dai militari della Stazione di Savio, la donna è stata portata in caserma e dichiarata in arresto. La refurtiva, che ammonta ad un valore di circa 300 euro, è stata invece recuperata ed è stata riconsegnata ai legittimi proprietari. Alla donna inoltre dopo l’arresto è stato notificato anche il foglio di via con divieto di ritorno per sei mesi nei Comuni di Ravenna e Cervia.