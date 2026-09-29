“Sono venuto a prendere i parenti”, ma non sa i nomi quando la Polizia glieli chiede: beccato 19enne tassista abusivo sulla tratta Bologna-Ravenna

A Bologna la Polizia Locale ha sorpreso un diciannovenne mentre era intento ad intraprendere l’attività di noleggio con Conducente (NCC) senza alcuna autorizzazione o licenza nell’area dello scalo aeroportuale “Guglielmo Marconi”. È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, quando gli operatori del reparto Sicurezza Stradale della Polizia Locale in servizio in abiti civili e appostati nei pressi del gate arrivi nazionali per monitorare il fenomeno del trasporto abusivo, hanno notato due persone sospette.

Un dettaglio ha fatto subito scattare il pedinamento di uno dei passeggeri, che unitamente ad altri due si è diretto verso la zona del parcheggio avvicinandosi ad un veicolo. Ad attenderli c’era il conducente, il diciannovenne appunto, ma dalle strette di mano di rito, l’evidente imbarazzo e l’atteggiamento formale tra i presenti, gli agenti si sono subito insospettiti, al punto da bloccare prontamente l’auto prima della partenza. Alle domande degli operatori, il giovane conducente ha inizialmente cercato di giustificarsi affermando di essere venuto a prendere dei parenti per conto del padre. Messo allo stretto sui nomi dei presunti familiari il ragazzo, tradendo un forte nervosismo, ha ammesso di aver fatto un favore ad un conoscente che gli avrebbe girato il servizio pattuito fino a Ravenna per una cifra di 90 euro in contanti.

L’intervento si è concluso con contestazioni pesanti: per il diciannovenne è scattata la sanzione per la violazione del servizio di noleggio con conducente abusivo, accompagnata dal ritiro immediato della patente e della carta di circolazione, oltre al fermo amministrativo del veicolo. Le indagini della Polizia Locale proseguiranno ora per risalire alla rete di intermediari che gestisce le chiamate e il reclutamento dei guidatori abusivi nell’area dell’aeroporto.