Solarolo, tragedia sull’autostrada: muore un 21enne, sette feriti

SOLAROLO. Tragedia della strada la notte di Pasqua poco dopo le 23 sulla diramazione dell’A14 per Ravenna, all’altezza di Solarolo. Un ragazzo di 21 anni ha perso la vita e altri sette sono rimasti feriti in uno scontro fra auto sulla corsia Nord. Il ragazzo sarebbe morto sul colpo mentre una giovane di 20 anni è ricoverata in gravi condizioni all’Ospedale Maggiore di Bologna. Sei ragazzi poco più che ventenni sono stati portati invece negli ospedali di Ravenna e Cesena ma non sono in pericolo di vita.