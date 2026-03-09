Solarolo, tenta la truffa a un’anziana: i Carabinieri bloccano un bonifico da 48mila euro

I Carabinieri della Stazione di Solarolo hanno sventato, nei giorni scorsi, una truffa ai danni di una residente anziana del paese, riuscendo a recuperare l’intera somma che la vittima era stata indotta a versare. La donna è stata contattata telefonicamente da un individuo che, con tono rassicurante, si è presentato come un “Maresciallo dei Carabinieri”. Il malfattore è riuscito a convincere la donna della necessità di effettuare con urgenza un bonifico di quasi 48.000 euro su una carta prepagata.

Spinta dal timore e dalla fiducia riposta nell’Istituzione, la vittima si è immediatamente recata presso il proprio istituto di credito per eseguire l’operazione. Solo dopo aver concluso la chiamata, un dubbio l’ha spinta a contattare la locale Stazione dell’Arma per chiedere conferma dell’avvenuta ricezione del pagamento.

I militari, compresa immediatamente la gravità della situazione e la natura fraudolenta della richiesta, si sono precipitati presso la filiale bancaria di Solarolo. Grazie alla rapidità dell’intervento e alla collaborazione con il personale dell’istituto di credito, i Carabinieri sono riusciti a bloccare l’esecuzione del bonifico pochi istanti prima che la somma venisse definitivamente trasferita e resa irrecuperabile.

Nel contempo sono partite le indagini dei Carabinieri di Solarolo per risalire all’identità del truffatore e di eventuali complici.