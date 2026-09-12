Solarolo piange Gabriele Mattei, i funerali lunedì mattina

SOLAROLO Un profondo cordoglio ha caratterizzato la giornata di ieri a Solarolo quando si è sparsa la notizia della morte di Gabriele Mattei, il 22enne rimasto vittima nel pomeriggio di venerdì di un incidente stradale. Il giovane era molto conosciuto in paese: il padre, Andrea, è ufficiale dei carabinieri in servizio fuori provincia mentre la madre gestisce una tabaccheria. «Un bravo ragazzo», dice chi lo conosceva, ancora scosso dalla tragedia di sabato. I funerali si terranno lunedì alle 11 nella chiesa di Santa Maria Assunta a Solarolo, poi il corteo proseguirà verso il cimitero. Gabriele aveva tre fratelli e una sorella.

L’incidente è avvenuto venerdì e la dinamica è ancora al vaglio delle forze dell’ordine. Di certo c’è che il giovane era in sella ad una moto Yamaha che si è scontrata contro una Volvo. Il ventiduenne è morto sul colpo. Due i feriti tra gli occupanti dell’auto, una famiglia olandese. L’incidente è avvenuto in via Pana. Fino alla mattina di ieri in pochi in paese sapevano che la vittima era il giovane.

Quando la notizia si è diffusa il Comune ha inviato una nota per unirsi al dolore della famiglia: «L’amministrazione comunale di Solarolo, con la sindaca Maria Diletta Beltrani, la giunta, il consiglio comunale e l’intera comunità, esprime il più profondo e partecipe cordoglio per la tragica e improvvisa scomparsa di Gabriele Mattei, avvenuta nel pomeriggio di ieri a seguito di un incidente stradale a Faenza”. Conclude la nota dell’amministrazione solarolese: «Sgomenta per il gravissimo lutto che colpisce il territorio, la città si stringe nell’abbraccio più affettuoso al dolore straziante dei familiari, partecipando con sgomento e vicinanza alla tragedia del papà Andrea, della mamma Mirka e dei fratelli«.