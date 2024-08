Solarolo, domani le celebrazioni per l’eccidio di Ponte Felisio

SOLAROLO. A Solarolo, nel Ravennate, domani sono previste le celebrazioni dell’80esimo anniversario dell’Eccidio di Ponte Felisio (2 settembre 1944), in cui nove cittadini persero la vita durante una rappresaglia nazi-fascista. La sera dell’1 settembre 1944, infatti, un sedicente gruppo di partigiani uccise un militare tedesco alla guida di una camionetta, ritrovata rovesciata nel fosso all’incrocio tra via Felisio e via Corona a Solarolo. Il giorno seguente ecco la rappresaglia, di cui furono vittime nove cittadini innocenti residenti fra Faenza e Castel Bolognese. Dopo una notte di percosse e di torture, i malcapitati saranno poi fucilati e appesi ai pali del telefono. Per non dimenticare il Comune di Solarolo anche quest’anno promuove una mattinata in ricordo delle vittime ed invita la cittadinanza a partecipare. Alle 10.30, ritrovo al Monumento alle Vittime dell’eccidio nel piazzale antistante la Chiesa di Felisio (Via Mons. Antonio Gamberini), dove alle 11 si terrà una S. Messa in suffragio delle vittime dell’eccidio. Al termine della funzione religiosa, in programma un momento per onorare i caduti, la deposizione di una corona di alloro ai piedi del monumento eretto a ricordo dell’eccidio e di un mazzo di fiori al vecchio cippo, da parte dell’Amministrazione Comunale. Le conclusioni saranno a cura del direttore dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Ravenna e Provincia, Giuseppe Masetti.