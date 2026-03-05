Snam investe 800 milioni nel progetto Ravenna Ccs

Nel piano strategico 2026-2030, Snam programma investimenti pari a 14 miliardi di euro focalizzati su tre leve strategiche: crescita industriale, gestione attiva del portafoglio di partecipazioni e programma di asset rotation. I primi due come parte integrante degli obiettivi del Piano Strategico, il terzo come elemento addizionale per generare ulteriore valore per tutti gli stakeholder. Lo spiega una nota aziendale sui risultati 2025 del gruppo. In particolare: 9,2 miliardi (contro 8,1 miliardi del piano precedente) per progetti legati al business del trasporto; 2,1 miliardi (2 miliardi del piano precedente) per il potenziamento dei siti di stoccaggio; 1 miliardo di euro (0,8 miliardi nel piano precedente) per l’espansione del terminale di rigassificazione di Panigaglia e il consolidamento di OLT; 800 milioni di euro (500 milioni del piano precedente) per il progetto Ravenna Ccs; 240 milioni di euro per l’efficienza energetica e 140 milioni per lo sviluppo del biometano; 200 milioni di euro per avviare lo sviluppo della dorsale dell’idrogeno; un miliardo dedicato all’innovazione tecnologica digitale ed energetica “per aumentare l’efficienza” generale