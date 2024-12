Smog in Romagna: da martedì 17 dicembre scattano le limitazioni al traffico

Sulla base delle previsioni di Arpae, contenute nel bollettino Liberiamolaria nelle giornate di domani martedì 17 e mercoledì 18 dicembre saranno in vigore le limitazioni ulteriori previste dal Piano aria integrato regionale (mercoledì 18 dicembre sarà emesso il nuovo bollettino, che darà indicazioni per i giorni successivi).

Le principali ulteriori limitazioni sono: divieto di uso di biomasse per il riscaldamento domestico (in presenza di impianto alternativo) con classe di prestazione energetica ed emissiva inferiore a 4 stelle. Divieto di spandimento di liquami zootecnici senza tecniche ecosostenibili. Divieto di sosta con motore acceso per tutti i veicoli.

E nei Comuni sopra i 30.000 abitanti, agglomerato di Bologna e Comuni volontari anche (elenco dei Comuni sopra i 30.000 abitanti, agglomerato di Bologna e Comuni volontari ) tutte le limitazioni alla circolazione strutturali + stop ai veicoli diesel euro 5 nei centri abitati interessati dai provvedimenti, dalle 8,30 alle 18,30.