Sindaci, si rafforza il dialogo tra Ravenna e Bologna

RAVENNA. Si rafforza il dialogo tra Bologna e Ravenna: i sindaci Matteo Lepore e Michele Barattoni, insieme alle rispettive Giunte, si sono incontrati stamattina nella città romagnola “per un confronto sul governo dei territori”, come spiegano le due amministrazioni in una nota. Per quanto riguarda Ravenna, Barattoni “ha tracciato un quadro generale della città, del suo esteso forese, delle sfide legate all’ambiente, all’invecchiamento della popolazione e delle opportunità offerte dal titolo di Capitale italiana del mare”, si legge nel resoconto della ‘Giunta congiunta’. Il sindaco ravennate ha poi “toccato i temi del porto, del progetto del parco eolico fotovoltaico a mare che è ancora sulla carta e delle autostrade”, citando in particolare “la necessità della quarta corsia a San Lazzaro nello svincolo per Ravenna e il quadruplicamento del tratto Bologna-Castel Bolognese”. Sempre in tema di infrastrutture, inoltre, Barattatoni ha parlato dei binari unici e del sistema della logistica. Il sindaco romagnolo ha poi ribadito “la necessità di istituire una fermata dell’Alta velocità in Romagna”, riferisce la nota. “Le scelte infrastrutturali che riguardano Bologna sono strategiche per Ravenna, così come i piani di sviluppo energetico e portuale della nostra città hanno ricadute importanti sulla città felsinea”, sottolinea Barattoni: “A dimostrarlo è anche la recente sottoscrizione dell’accordo di rete Roler con la partecipazione di Sapir e Interporto di Bologna. Ma i nodi infrastrutturali sono solo una parte delle necessità di ascolto e di confronto fra amministrazioni, davanti a sfide comuni dal punto di vista anagrafico, sociale, universitario e culturale”.

Bologna e Ravenna “condividono molti aspetti ed è importante questo dialogo”, rimarca Lepore: “Dalla logistica alla cultura e al turismo, essendo tra le principali città d’arte della regione, fare squadra in Emilia-Romagna è molto importante, possiamo fare buone cose insieme ed essere di esempio per i nostri colleghi. In generale la collaborazione tra sindaci e territori è fondamentale, soprattutto in un momento in cui lo Stato è fermo rispetto ai temi delle autonomie, per scrivere un’agenda anche per il Paese. Anche come presidente regionale di Ali intendo lavorare in questa direzione”. Per quanto riguarda gli assessori, le squadre di Barattoni e Lepore “hanno passato in rassegna i diversi temi, dalla mobilità sostenibile al welfare e servizi di bassa soglia; dalla cultura al turismo; dalla sicurezza stradale alla gestione dei rifiuti”, segnalano le amministrazioni di Ravenna e Bologna. “Quello di oggi- conclude Barattoni- è stato il primo di una serie di confronti che continueremo ad alimentare con la Giunta bolognese, nell’ottica di una maggiore e migliore collaborazione, tra problematiche da condividere e opportunità da scegliere. Ringrazio Matteo, le assessore, gli assessori, delegate e delegati per aver messo a confronto le proprie competenze, nell’ottica di un miglioramento delle politiche locali, fondamentali per garantire una migliore amministrazione delle nostre città”.