Sicurezza sulla riviera ravennate: emessi 12 fogli di via obbligatori e 14 “Daspo Willy”

Tolleranza zero lungo il litorale ravennate e cervese per garantire la sicurezza della stagione estiva. È il bilancio dei controlli straordinari del territorio messi in campo dalla Polizia di Stato dall’inizio dell’estate nei lidi ravennati (Marina di Ravenna, Punta Marina e Lido Adriano) e in quelli di Cervia, Pinarella e Milano Marittima.

Un piano d’azione pianificato in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Ravenna, per dare risposte concrete ai fenomeni di microcriminalità, degrado urbano e disordini legati alla “movida”.