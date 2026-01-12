Sicurezza in Emilia-Romagna, De Pascale: “Certe norme troppo garantiste, ma l’esercito in strada è segno di fallimento”

“Ci sono norme oggettivamente da cambiare, perché oggi risultano eccessivamente garantiste per chi ha sfilze di procedimenti penali e non lo sono affatto per chi lavora sui treni, per chi subisce questi problemi ogni giorno sulla propria pelle”. Così Michele De Pascale, presidente dell’Emilia-Romagna, oggi a Radio Cusano Campus. Secondo il governatore Pd “in campagna elettorale si è semplificato troppo: si parlava di 60.000 espulsioni all’anno. Oggi, pur avendole aumentate da 4.000 a 6.000, restiamo su numeri molto piccoli. Non per cattiva volontà, ma perché il problema è oggettivamente difficile e non riguarda solo l’Italia”. Ma per De Pascale “quando il problema è grande bisogna fissare bene le priorità. Politiche generaliste, decreti che mettono insieme manifestazioni, rave party e immigrazione, non producono risultati sui fenomeni di violenza e criminalità di cui stiamo parlando. Pensare di rimpatriare 60 o 70.000 persone a cui viene negato il permesso di soggiorno è irrealistico. Tutte le energie vanno concentrate su chi è socialmente pericoloso: quella è la priorità”. Il numero uno dell’Emilia-Romagna chiede insomma collaborazione per cambiare le regole del gioco: “Se le norme sono sbagliate, vanno cambiate e devono essere una priorità bipartisan. I giudici applicano le leggi: prendersela con chi applica una norma sbagliata non serve, quando è la norma stessa ad avere quella finalità”.