Sicurezza a Ravenna, vertice in Prefettura: “Ci sarà più presenza delle forze dell’ordine”

Si è tenuta oggi, presso la Prefettura di Ravenna, una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Al centro dell’incontro vi è stata una analisi sulla situazione dell’ordine e della sicurezza nel territorio ravennate, anche alla luce di recenti episodi di cronaca sul territorio. All’incontro, presieduto dal Prefetto Raffaele Ricciardi, hanno partecipato i vertici provinciali delle Forze dell’Ordine, il Presidente della Provincia, il sindaco di Ravenna e i Comandanti delle Polizie Provinciale e Municipale.

Al termine della riunione, “è stato deciso di intensificare ulteriormente le attività di prevenzione e controllo del territorio, in particolare per obiettivi sensibili e aree urbane maggiormente interessate da fenomeni di aggregazione giovanile. È stato disposto il rafforzamento dei servizi che verranno garantiti dalle Forze dell’Ordine, in collaborazione con le Polizie Locali, sia attraverso una maggiore presenza sul territorio sia con la rimodulazione dei dispositivi di vigilanza, che interesseranno in particolare le fasce orarie e i contesti più sensibili; proseguirà inoltre l’attività di monitoraggio degli esercizi pubblici e delle aree della movida, in linea con le indicazioni del Ministero dell’Interno”.