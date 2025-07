Sicurezza a Ravenna: 66 rinforzi estivi per i Carabinieri

Sono 66 i rinforzi estivi per l’Arma dei Carabinieri sul campo nel territorio ravennate. Integrano il personale delle stazioni della riviera, da Marina Romea fino a Cervia e, spiega una nota del Comando provinciale, “saranno impiegati per innalzare il livello di attenzione, soprattutto nei luoghi frequentati dai giovani, allo scopo di garantire la dovuta sicurezza, il sano divertimento e la tranquillità di chi vuole godersi il mare ravennate e cervese”. I militari si occuperanno anche delle località interne “per garantire la massima prevenzione e repressione delle diverse forme di illegalità che possono incidere sulla serenità dei singoli e della collettività”.

Nei giorni scorsi, il Comandante provinciale Colonnello Andrea Lachi, ha ricevuto per un breve saluto alcuni del 39 allievi marescialli del 13° e 14° corso triennale nella scuola marescialli e brigadieri di Firenze che saranno al lavoro nel ravennate per l’estate. Dai primi di giugno, poi, sono già operativi in provincia militari provenienti da altri reparti della Legione Carabinieri Emilia-Romagna ed alcune unità, provenienti dal Battaglione Toscana di Firenze e dal Battaglione Liguria di Genova.