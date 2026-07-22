Sicurezza a Ravenna, 14 nuove telecamere e più punti luce tra la stazione e piazzale Aldo Moro

Entro settembre a Ravenna, in particolare nella zona tra la stazione e piazzale Aldo Moro, arrivano 14 nuove telecamere e nuova illuminazione. Come pure attività di mediazione sociale, ascolto, animazione e coinvolgimento dei cittadini, sempre puntando ad aumentare la sicurezza della zona. Lo ha deciso la giunta comunale, approvando il progetto esecutivo che avvia un’operazione da 220.000 euro, di cui 132.000 finanziati dalla Regione e 88.000 dal Comune. Per gli interventi ci sono 185.000 euro (104.000 dalla Regione) mentre 35.000 euro vanno per le attività sociali, partecipative e civico-educative per persone fragili, laboratori e iniziative culturali e civico-educative. Le telecamere saranno fisse (ma con 48 punti di ripresa) e integrate con il sistema comunale di videosorveglianza, dunque collegate con la centrale operativa della Polizia locale.

Le tre telecamere che ci sono già saranno spostate per ampliare la copertura.

Arriveranno poi due nuovi punti luce a led agli ingressi del sottopasso e saranno sostituiti i quattro faretti esistenti, deteriorati e ad alto consumo energetico, sul percorso pedonale dietro la Velostazione. Anche gli ascensori saranno riparati, eliminando le barriere architettoniche del sottopasso. Per proteggere gli ascensori dai vandali e dall’uso improprio sono già stati installati quattro cancelli antintrusione. “L’intervento, avviato con l’accordo di programma approvato nel novembre scorso tra il Comune e la Regione Emilia-Romagna e che ho concordato nel luglio dello scorso anno - commenta il vicesindaco Eugenio Fusignani, con delega alla Sicurezza e alla Polizia locale- integra il potenziamento della videosorveglianza e dell’illuminazione pubblica con attività di mediazione sociale, ascolto, animazione e coinvolgimento della cittadinanza”.

L’obiettivo, aggiunge, “è migliorare la sicurezza e la vivibilità della zona, integrando la riqualificazione e il controllo degli spazi con azioni volte a favorirne una frequentazione positiva e condivisa”. Con l’approvazione del progetto esecutivo “entriamo nella fase operativa di un intervento che affronta i temi della sicurezza urbana, soprattutto in quest’area, attraverso azioni diverse ma strettamente collegate. Il potenziamento della videosorveglianza e dell’illuminazione contribuirà a rendere più sicuri e fruibili i percorsi tra la stazione, il sottopasso e piazzale Aldo Moro”. A telecamere e illumuinazione si aggiungono le attività di mediazione sociale, ascolto e animazione, “perché la qualità di uno spazio dipende anche dalla possibilità che sia vissuto, curato e utilizzato in maniera positiva e condivisa”. La zona in questione, conclude, è “importante, sia per la sua funzione di accesso alla città sia per le trasformazioni in corso, a partire dalla realizzazione del nuovo studentato”.