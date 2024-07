Si barrica nel furgone con la pistola, chiusa piazza Vacchi

RAVENNA - Attimi di apprensione nel primo pomeriggio di oggi, domenica 7 luglio, a Ravenna, in piazza Natalina Vacchi, non lontano dal centro storico. Un uomo di poco meno di 70 anni si è sparato all’interno di un furgoncino parcheggiato. Inizialmente era rimasto cosciente a molto agitato, con altri colpi nella canna della pistola. Per questo le forze dell’ordine intervenute hanno chiuso gli accessi alle strade limitrofe e alla piazza, mentre il 118 è stato avvisato per tentare di salvare l’uomo, in condizioni disperate. Purtroppo non c’è stato niente da fare e poco dopo ne è stato constatato il decesso. Sul posto per i rilievi del caso, i carabinieri.