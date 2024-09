Shuttle Italy, ripartono i collegamenti tra Ravenna, Cervia e l’aeroporto di Bologna

Il Comune di Ravenna analizza con soddisfazione i dati degli arrivi e delle presenze turistiche dei primi otto mesi del 2024 e annuncia la ripresa dei collegamenti tra l’Aeroporto di Bologna con Ravenna e Cervia, grazie al servizio Shuttle Italy.

La destinazione segna + 5,4% negli arrivi e + 3% nelle presenze, evidenziando l’ottima performance degli stranieri con +10,25% degli arrivi e + 9% delle presenze.

“E’ il miglior parziale dal 2017 ad oggi – sottolinea l’assessore al Turismo Giacomo Costantini – pur dovendo registrare a malincuore il calo, circoscritto agli alberghi, delle presenze degli italiani che diminuiscono del 2%, mentre anche qui crescono dell’1,3% gli arrivi”.

Da migliorare

Secondo l’assessore Costantini, che avanza una prima analisi da approfondire più avanti dopo la validazione e definizione dei dati, “per migliorare dobbiamo concentrarci sui dati con segno negativo, dove il calo è dovuto in parte ad alcuni fattori, come ad esempio la minore capacità di spesa delle famiglie, che hanno penalizzato in generale tutte le destinazioni balneari italiane, mentre invece la mucillagine ha pesato soprattutto sulle prenotazioni della costa romagnola. Tuttavia siamo soddisfatti perché nei lidi gli arrivi complessivi crescono dell’5,5% e le presenze del 2,8% rispetto ai dati dello stesso periodo del 2023”.

Il mese di agosto fotografa una sostanziale tenuta rispetto al 2023 registrando nel comune la crescita dell’1,5% degli arrivi e il calo delle presenze dell’1,1%, confermando il trend dei mesi estivi precedenti con il calo del turismo italiano (- 0,27% degli arrivi; - 2,2% delle presenze) ma con una sostanziosa crescita degli stranieri (+ 6,2% degli arrivi, + 2% delle presenze).

Anche la città d’arte segna una buona tenuta rispetto all’ottimo agosto del 2023 nonostante due fattori penalizzanti come il perdurare di alte temperature e la diminuzione dei passeggeri delle crociere: il dato relativo alle crociere home port, che effettuano operazioni di imbarco e sbarco a Ravenna, prevedeva nel calendario aggiornato lo scorso giugno 42.780 passeggeri in home port per agosto 2024, rispetto ai 49.680 dell’agosto 2023. Nonostante ciò gli arrivi in città crescono dello 0,8%, mentre le presenze calano del 2,8%.

Trend molto positivo degli stranieri in città che segna + 7,1% degli arrivi e +6,4% delle presenze.

Nei lidi il fenomeno della mucillagine, che anche se con discontinuità di orari e zone ha comunque caratterizzato tutto il mese, lasciava presagire dati preoccupanti; invece si registra un + 1,8% negli arrivi e un - 0,9 nelle presenze.

“Ritengo – sostiene ancora Costantini – che la buona performance del turismo straniero vada ulteriormente incoraggiata, puntando sempre di più alla internazionalizzazione, accrescendo le relazioni con i mercati dove registriamo flussi emergenti, e alla valorizzazione dell’offerta attraverso l’integrazione di mare, natura e cultura e l’arricchimento con esperienze legate a enogastronomia, sport ed escursioni, Dante e mosaico. Dall’altro lato però non dobbiamo sottovalutare le sintomatiche difficoltà del turismo domestico, che necessitano di una riflessione corale. Nei prossimi mesi le attività di promozione e comunicazione saranno incrementate insieme a Visit Romagna e Apt attraverso la partecipazione alle fiere di settore e a una campagna speciale di promozione che stiamo mettendo a punto in questi giorni incentrata su Ravenna Città del Mosaico e in previsione del Giubileo del 2025. Durante l’estate abbiamo inoltre prodotto molto materiale audiovisivo che sarà utilizzato per la promozione soprattutto dei lidi legata al parco marittimo per la declinazione del connubio natura e balneare”.

Collegamenti con l’aeroporto

“Nei prossimi giorni – conclude l’assessore – convocheremo i tavoli tecnici con le associazioni di categoria e i principali stakeholders soprattutto su promozione e logistica; intanto sono soddisfatto di poter anticipare che dal prossimo anno ripartiranno i collegamenti tra l’Aeroporto di Bologna con Ravenna e Cervia, grazie al servizio Shuttle Italy. Stiamo in questi giorni mettendo a punto i dettagli con le società di trasporto, Apt e Visit Romagna, per poter comunicare il calendario già in occasione delle fiere di settore autunnali”.