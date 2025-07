Shopping con lo sconto, nasce la Ravenna Card: la tessera per gli acquisti in centro in regalo ai primi 200 richiedenti per Sant’Apollinare

Nasce Ravenna Card. E in occasione del Patrono di Ravenna, Sant’Apollinare, domani, 23 luglio 2025, i primi 200 visitatori che ne faranno richiesta domani riceveranno gratuitamente la tessera sconto pensata per rilanciare il commercio del centro storico. Il regalo sarà disponibile sia online, attraverso il sito www.inravenna.it nella sezione acquisti online, sia tramite qr code distribuiti negli uffici di Visit Ravenna.

La card, nata su iniziativa del Comitato Spasso in Ravenna in collaborazione con Mediatip, dà diritto a uno sconto del 10% in oltre 100 attività tra negozi, ristoranti, bar, pasticcerie e boutique, ed è utilizzabile ogni giorno fino a gennaio 2026. Esclusi solo i prodotti già in saldo o promozione.

«È un segnale forte di unità tra gli esercenti in un momento non semplice per il commercio locale - spiega Gianna Ghirardini, presidente del Comitato -. La Ravenna Card è uno strumento concreto di marketing territoriale».

Acquistabile al costo simbolico di 10 euro, sarà promossa anche nei Comuni limitrofi e su portali turistici. Grazie alla collaborazione con Welfare Group, sarà inoltre integrata nei pacchetti di welfare aziendale, raggiungendo un migliaio di imprese e fino a 50mila dipendenti romagnoli. «La Card è solo il primo passo di un progetto più ampio - conclude Luigi Angelini, ceo di Mediatip - che presto vedrà l’avvio di iniziative come le Vetrine Animate, la Golden Hour, Kit Multilingua per i croceristi nonché speciali promozioni natalizie».