Sgominata la rete di pedopornografia online in Emilia-Romagna: 3 arresti e 3 denunce, coinvolte anche Rimini e Ravenna

Una importante operazione di contrasto alla pedopornografia online coinvolge anche Ravenna e Rimini. La Polizia di Stato ha svolto un’indagine estesa su tutto il territorio emiliano romagnolo, che ha portato all’arresto in flagranza di reato di 3 persone e alla denuncia in stato di libertà di ulteriori 3 individui, ritenuti responsabili di diffusione e detenzione di materiale pedopornografico. Gli operatori della Polizia di Stato hanno condotto un’articolata indagine che ha consentito di individuare gli utilizzatori di software attraverso i quali venivano condivisi e scaricati immagini e video illeciti. I decreti di perquisizione personale e informatica, emessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna ed eseguiti dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Bologna, con la collaborazione delle Sezioni provinciali di Modena, Rimini, Reggio Emilia e Ravenna, hanno consentito di sequestrare un ingente quantitativo di materiale. Tra gli indagati figurano persone di età compresa tra i 40 e i 60 anni.