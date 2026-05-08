Sgominata la rete dello spaccio tra Imola e Ravenna: tre arresti, sequestrata droga per 100mila euro

Sgominata la rete dello spaccio tra Imola e Ravenna: tre arresti, sequestrata droga per 100mila euro

Mercoledì 6 maggio, la Polizia di Stato ha tratto in arresto tre albanesi, di cui due classe 1990 e uno classe 1999, responsabili di essere parte di una rete di spaccio di stupefacenti sui territori di Imola e Ravenna.

L’operazione è scaturita da alcune informazioni acquisite dagli Operatori del Commissariato di Imola, che hanno consentito di individuare due fratelli di origine albanese, gravati da numerosi precedenti di Polizia per reati contro la persona e contro il patrimonio, dediti ad una fiorente attività di spaccio nel territorio imolese. Dalle attività investigative è emerso che i due, a bordo delle rispettive autovetture, si spostavano quotidianamente in punti prestabiliti della città, dove incontravano gli acquirenti, quasi tutti pregiudicati ai quali cedevano la droga in cambio di denaro.

In più circostanze i due si recavano anche oltre il comune di Imola sconfinando in provincia di Ravenna, a Massa Lombarda dove, allo stesso modo, venivano visti effettuare cessioni di stupefacenti. I successivi servizi di osservazione e pedinamento hanno permesso di accertare che entrambi utilizzavano come luogo di partenza e arrivo dei loro spostamenti un’abitazione di Lugo, risultata poi essere la loro residenza.

Per tale motivo con l’ausilio di personale delle Squadre Mobili di Bologna e di Ravenna, nel pomeriggio di mercoledì scorso si procedeva a seguire i due fratelli. L’albanese classe 1999 è stato fermato nei pressi di un centro commerciale di Faenza mentre l’altro è stato fermato nel comune di Bagnacavallo.

Cocaina e marijuana

Nella casa di Lugo sono stati complessivamente sequestrati 366 grammi di cocaina, 54 grammi di marijuana e 7.700 euro in contanti in banconote di diverso taglio. Al termine delle attività i due sono stati arrestati per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso e condotti presso il carcere di Ravenna.

La pistola calibro 6,35

Contestualmente, gli investigatori della Squadra di Polizia Giudiziaria della Sezione Polizia Stradale di Forlì-Cesena hanno proceduto ad effettuare una perquisizione domiciliare presso l’abitazione di un altro albanese di 36 anni, residente a Massa Lombarda, che ha condotto al suo arresto. L’uomo aveva occultato nella sua villetta e nel giardino svariati tipi di droga e una pistola pronta a fare fuoco. Grazie al supporto dell’unità cinofila della Guardia di Finanza di Ravenna, sono stati rinvenuti e sequestrati 1 chilo e 300 grammi di cocaina, 200 grammi di marijuana, 100 grammi di hashish e 4 bilancini di precisione. La pistola calibro 6,35 è stata trovata insieme a 50 colpi celati tra alcuni pneumatici nel garage, mentre in un armadio in casa è stato rinvenuto denaro contante in banconote di vario taglio, per un totale di oltre 10.000 euro, verosimilmente frutto dell’attività illecite cui era dedito l’arrestato. Anche quest’ultimo è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Ravenna. Lo stupefacente sequestrato, una volta immesso sulle piazze di spaccio, avrebbe potuto fruttare all’uomo oltre 100.00 euro.

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