Sedicenne crolla in coma etilico a Marina di Ravenna, salvato da un volontario

RAVENNA

Una manovra di disostruzione ha salvato la vita nella notte tra sabato e domenica ad un minorenne che si era riuscito a procurare alcol e aveva esagerato con l’assunzione, tanto da crollare negli stradelli di Marina di Ravenna. Il ragazzo, residente nel Forlivese e in compagnia di due amici spaventati, non riusciva più a respirare. Ci ha pensato un volontario dell’associazione nazionale carabinieri, Fabio Marzufero, ad eseguire la manovra di disostruzione. Il giovane a terra aveva la lingua che gli ostruiva la gola. E’ stato poi trasportato in pronto soccorso per le cure del caso. I volontari dell’Anc in questi giorni sono impegnati ad una campagna di sensibilizzazione sull’uso moderato di alcolici e test del tasso alcolemico, con l’utilizzo di due precursori chiamati “Albolblow10” per misurare il livello di alcol nei giovani che si sottopongono volontariamente al test. Per questo si trovavavano a Marina di Ravenna.

In questo caso, La prontezza e la competenza dimostrate dal volontario hanno fatto la differenza in una situazione di emergenza. La maggior parte dei settanta volontari Anc è formata all’uso del defibrillatore semiautomatico e alle manovre di disostruzione pediatrica e su adulti. Importante anche l’attività di supporto alla viabilità svolta da altri tre volontari, che ha contribuito a garantire un intervento efficace e coordinato tra i volontari e l’ambulanza.