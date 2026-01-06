Scuole superiori chiuse in provincia di Ravenna per la neve mercoledì 7 gennaio, aperte quelle dell’infanzia, elementari e medie (tranne a Brisighella)

Scuole superiori chiuse domani, mercoledì 7 gennaio, in provincia di Ravenna, così come gli istituti di formazione, per la nevicata. Mentre tutte le altre scuole, da quelle dell’infanzia alle elementari e medie, saranno regolarmente aperte ad eccezione di Brisighella. Pur in assenza di altre precipitazioni, la scelta di tenere chiuse le superiori è stata adottata a livello provinciale con l’obiettivo di ridurre significativamente il flusso degli spostamenti tra i vari comuni, contenere i rischi legati alle gelate notturne e agevolare il completamento delle operazioni di pulizia stradale