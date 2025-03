Scuole chiuse il 14 marzo in provincia di Ravenna: ecco tutte le decisioni

A seguito dell’allerta meteo diramata oggi dalla Regione Emilia-Romagna, si informa che per la giornata di domani, venerdì 14 marzo, è stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e dei centri sportivi nei comuni in allerta rossa (Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Riolo Terme, Sant’Agata sul Santerno, Solarolo) e la chiusura delle scuole superiori nei comuni in allerta arancione, cioè Ravenna, Faenza e Cervia. La decisione è stata assunta a scopo cautelativo per limitare gli spostamenti nei e dai comuni in allerta rossa.

Anche Russi e Brisighella sono in allerta arancione, ma non hanno scuole superiori.

Nei comuni in zona arancione, quindi Brisighella, Cervia, Ravenna, Faenza e Russi, nidi, scuole dell’infanzia, elementari e medie sono aperti.

A Cervia sarà chiuso l’istituto di istruzione superiore “Tonino Guerra” per limitare gli spostamenti dei ragazzi dalla Provincia.

La decisione è stata assunta nel corso di un incontro tra la presidente della Provincia e sindaca di Russi Valentina Palli con gli altri 17 sindaci.